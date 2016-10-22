ФСБ подготовила ловушку для Сущенко - адвокат

Адвокат неправомерно задержанного в Москве журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин заявил, что против его подзащитного ФСБ подготовила "ловушку с использованием многолетних семейных и дружеских контактов".

Об этом адвокат сообщил в интервью Укринформу.

"Понятно, что против Романа Владимировича российскими спецслужбами велась оперативная разработка. С целью заполучить его была подготовлена ловушка, причем с использованием его многолетних семейных и дружеских контактов", – сказал Фейгин.

По его словам, "в деле Сущенко все настолько просто, что никакой "бондианой" не пахнет".

При этом Фейгин не может озвучить более конкретную информацию, так как процесс засекречен из-за якобы имеющейся в нем "гостайны".

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Защита Сущенко добивается признания его российскими и международными правозащитными организациями политзаключенным.