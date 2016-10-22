Порошенко – Путину на переговорах в Берлине: "Ты просто перестань стрелять!"

00
0
Суббота, 22 октября 2016, 01:31

Во время переговоров "Нормандской четверки" 19 октября президент Петр Порошенко повысил голос на главу РФ Владимира Путина, когда тот пытался его перебить.

Об этом пишет "Лига.net".

Как известно, основная дискуссия происходила вокруг темы безопасности. И с самого начала разговор зашел в тупик.

"Украинская делегация приводила один аргумент за другим, демонстрировала доказательства продолжающейся эскалации, убеждала в том, что невозможно в Украине двигаться по политическому треку Минска без реального и всеобъемлющего прекращения огня с освобождением заложников и разведением сторон", - говорится в сообщении.

Однако, как пишет "Лига.net", Путин делал вид, что этого не понимает и продолжал настаивать на выборах, особом статусе, амнистии - без каких-либо гарантий со стороны Москвы по прекращению огня, выводу войск и передаче границы под контроль Украины .

Отмечается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель пыталась вернуть Путина в конструктивное русло и заставить говорить конкретно по пунктам. 

"Давай договоримся, что надо прекратить огонь", - сказала Меркель. 

Путин парировал, что это "украинская идея", а значит - Москва будет содействовать блоку безопасности, но ничего обещать и гарантировать якобы не может.

Во время одной из таких дискуссий, когда слово взял президент Порошенко, он, обращаясь непосредственно к Путину, сказал: "Знаете, ни для кого не секрет, сколько вашего оружия и войск на оккупированных территориях Донбасса. Для чего мы здесь? Чтобы вы перестали стрелять...".

В этот момент Путин попытался перебить Порошенко репликой о необходимости выполнения политической части Минска.

Порошенко повысил голос: "Нет, ты просто перестань стрелять!".

Путин, говорят собеседники ЛІГА.net  в украинской делегации, выглядел так, будто бы не понимал, что он вообще здесь делает и с какой целью проводится эта встреча. Однако он знает, что в декабре будут рассматривать санкции. Ему надо любой ценой добиться ослабления в части доступа к западным кредитам для рефинансирования российских долгов. 

Как известно, в ночь на 20 октября в Берлине более 4 часов проходили переговоры нормандской четверки: канцлера ФРГ Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда, президента Украины Петра Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

В ходе встречи лидеры стран договорились разработать "дорожную карту", которая станет основным документом по имплементации всех Минских соглашений - от 5 сентября и меморандума от 19 сентября 2014 года и от 12 февраля 2015 года.

Ни один документ по итогам встречи подписан не был.

Темы: Путин Порошенко
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Польша показала видео встречи Путина и Туска после Смоленской катастрофы 21 октября 2016, 18:59
Меркель говорит, что не теряет терпение в переговорах с Путиным 21 октября 2016, 15:48
The Economist изобразил на обложке Путина в адском образе 21 октября 2016, 12:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Убийство в Кривом Озере: суд разрешил выйти двум полицейским под залог
Известной украинской теннисистке угрожали на турнире в Москве
МИД осудил отказ России передать Украине Кольченко и Сенцова
Правозащитница: Минюст ошибся – у Сенцова нет гражданства РФ
Все новости
Мнение психолога

Что делать, если при вас бьют ребенка

Видео

Ролик львовянина о бездомных животных победил на фестивале соцрекламы