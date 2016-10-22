СБУ в Киеве изъяла более 100 кг янтаря, который хотели продать в Азию

Служба безопасности Украины перекрыла в Киеве канал вывоза в одну из стран Азии незаконно добытого янтаря.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, солнечный камень злоумышленники добывали в Ровенской области.

"Сотрудники СБУ провели обыск в квартире одного из участников янтарного "картеля" в Оболонском районе столицы и изъяли почти 120 килограммов камней. Кроме того, правоохранители обнаружили более 10 тысяч долларов США наличности и промышленные весы", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.