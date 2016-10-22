Крупнейшие интернет-сервисы подверглись хакерской атаке

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Суббота, 22 октября 2016, 02:45

Интернет-сервисы Twitter, Spotify, Airbnb и Netflix оказались недоступны в пятницу для пользователей из некоторых частей США и Европы из-за массированной хакерской атаки.

Об этом сообщает ВВС.

Атака была направлена на компанию Dyn, предоставляющую сетевые услуги и направляющую трафик на интернет-сервисы.

Компания сообщила о двух DDoS-атаках на нее. Первая привела к перебоям в работе сервисов на два часа, ее компании удалось отбить, но затем последовала вторая атака и новые перебои.

Пока не ясно, кто стоял за атакой. Министерство национальной безопасности США объявило о начале расследования, в ходе которого будут рассмотрены "все возможные причины" произошедшего.

В числе пострадавших сайтов оказались социальная сеть Twitter, музыкальный сервис Spotify, сервис бронирования недвижимости Airbnb, новостные сайты The Verge и Reddit.

Отдельную атаку пережил и крупнейший интернет-магазин Amazon. В Dyn полагают, что атаки на Amazon и компанию связаны.

Также сообщается, что некоторые пользователи не могли попасть на сайты крупнейших мировых СМИ, включая CNN и газету Guardian. Кроме того, перебои возникали в работе сервиса PayPal.

От первой атаки пострадали в основном пользователи в Техасе и на восточном побережье США, при повторной - также жители Калифорнии и Среднего Запада. Перебои в работе Twitter и интернет-кинотеатра Netflix наблюдались и в Европе.

Нынешний инцидент примечателен еще и сменой тактикой хакеров: обычно DDoS-атакам подвергаются отдельные сайты, а не такие компании, как Dyn.

Темы: хакеры
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