Убийство в Кривом Озере: суд разрешил выйти двум полицейским под залог

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Суббота, 22 октября 2016, 03:08

Двое сотрудников полиции, которых подозревают в убийстве 32-летнего жителя пгт Кривое Озеро, могут выйти под залог в 120 тысяч гривен каждый.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"В отношении двух других подозреваемых, действия которых в ходе досудебного расследования переквалифицированы с ч.3 ст.365 УК Украины на ч.2 ст.365 УК Украины, поскольку установлено, что смерть потерпевшего наступила от огнестрельных ранений, а не побоев, которые могли нанести правоохранители , избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 18 декабря с альтернативой внесения залога в размере 120 тыс. грн. каждому", - говорится в сообщении.

Для водителя служебного автомобиля, который непосредственно стрелял в потерпевшего, продлен срок содержания под стражей до 18 декабря без права внесения залога.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Как известно, в ночь на 24 августа при невыясненных обстоятельствах скончался 32-летний таксист райцентра Кривое Озеро в Николаевской области Александр Цукерман. Его земляки утверждают, что сотрудники полиции забили скованного наручниками мужчину до смерти на глазах у жены, матери и двоих детей. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что в задержанного также и стреляли.

Прокуратура Николаевской области считает предварительной причиной гибели Цукермана кровоизлияние вследствие применения травматического оружия. 

Темы: суд полиция
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