Опрос: Трамп сократил отрыв от Клинтон по популярности среди избирателей

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Суббота, 22 октября 2016, 07:05

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сократил отрыв по популярности среди избирателей от своего основного соперника – демократа Хиллари Клинтон. При этом Клинтон продолжает лидировать.

Об этом свидетельствуют данные опроса Ipsos/Reuters.

Так, согласно опросу, проведенному с 14 по 20 октября, за Клинтон готовы отдать свои голоса 44% американских избирателей, за Трампа – 40%. Для сравнения, опрос, проведенный с 7 по 13 октября, показал, что Клинтон поддерживают 44%, Трампа – 37%.

Кроме того, Reuters и Ipsos провели опрос, согласно которому 63% американцев, в том числе треть республиканцев, верят, что Трамп действительно совершал в прошлом насильственные действия в отношении женщин.

Трамп обвинения подобного рода отрицает.

Темы: Клинтон США
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