Луценко: Медяник скоро выйдет на свободу, его вина не доказана
Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, так как у прокуратуры нет доказательств его вины.
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Если в отношении господина Медяника нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточно доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства его вины", - заявил Луценко.
Что касается экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, то генпрокурор заявил: "Если доказательства на господина Ефремова существуют – а я уверен, что они существуют – то ему придётся быть перед полноценным судебным следствием".
Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.
Он подозревается в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.
8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.
Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.
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Вотя не пойму тока какая власть более "злочинна"))) попередня чи та що зараз?? )))
На крови людей ?