Луценко: Медяник скоро выйдет на свободу, его вина не доказана

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Суббота, 22 октября 2016, 11:02

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, так как у прокуратуры нет доказательств его вины.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко журналистам в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Если в отношении господина Медяника нет достаточно доказательств, то он не будет привлекаться к уголовной ответственности. Это моя уверенность в том, что прокуратура может и должна освобождать людей, если нет достаточно доказательств. Я уверен, что господин Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, потому что у нас не собраны доказательства его вины", - заявил Луценко.

Что касается экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, то генпрокурор заявил: "Если доказательства на господина Ефремова существуют – а я уверен, что они существуют – то ему придётся быть перед полноценным судебным следствием".

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревается в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.

Темы: Луценко Партия регионов Ефремов
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Комментарии — 3
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IP: 213.143.50.---nicolasss22.10.2016 11:36
Ну, затримати не так то легко. Треба знати кого, простого громадянина ні, бо в нього немає грошей. А ось хто має і не хоче поділитися, тобто віддати "чесно зароблене" непосильним трудом, то до цього ця влада (найчесніша , найдемократичніша і найкраща), смертельно страшна. Хай тремтять злочинці, бо наш хернеральний прокурор разом із своїм патроном з них шкуру здеруть!
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IP: 109.108.83.---Rebe_22.10.2016 11:17
Так Юрика, походу, никто не виновен ))) Зря что ли назначили?
Вотя не пойму тока какая власть более "злочинна"))) попередня чи та що зараз?? )))
На крови людей ?
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IP: 93.32.70.---koine22.10.2016 11:14
Після такого потрібно саджати прокура, суддю та всіх осіб, хто затримує і утримує людину без доказової бази. Якщо так легко затримують і хочуть зшити справу проти політика, то що говорити про простого громадянина? Вірною дорогою йдемо, гарну владу привів "великий" майдан...
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