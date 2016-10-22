Аваков анонсировал открытие сервисных центров МВД в Украине до июля 2017-го

Открытие сервисных центров МВД в Украине планируется до конца июня 2017 года.

Соответствующий график замены действующих МРЭО обнародовал в своем микроблоге в Twitter'e глава МВД Арсен Аваков.

"После открытия первого и пока единственного обновленного технического обслуживания МВД в Киеве готовим правильную замену МРЭО по стране", - отметил он.

В частности, до конца 2016 года планируется открытие сервисных центров МВД в Днепропетровской, Киевской, Луганской, Львовской, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Черкасской и Черниговской областях.

Как известно, первый обновленный сервисный центр МВД в Киеве начал работу 12 июля.

Украинская правда