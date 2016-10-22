Украина просит Россию передать Чирния

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Суббота, 22 октября 2016, 15:03

Минюст направит России запрос о передаче незаконно осужденного украинца Алексея Чирния.

Об этом сообщил в субботу в Facebook заместитель министра Сергей Петухов.

"Только что подписал запрос в Россию о передаче незаконно осужденного там Алексея Чирния в соответствии с поданным им заявлением", - отметил он.

"За два года Чирния все время бросали в разные углы - Магадан, Лефортово, Ростовская область. Не всегда было известно, где он именно, к нему долго не допускали нашего консула. Мы не оставим его, пока он не вернется в Украину", - заверил замминистра юстиции.

Как известно, крымчанин Алексей Чирний является фигурантом "дела Олега Сенцова", которое еще называют "делом крымских террористов". Правозащитники называют всех четырех осужденных по этому делу политическими заключенными.

Чирния задержали российские силовики в мае 2014 года, после оккупации Крыма Россией, и обвинили, в частности, в попытке подорвать памятник Ленину в Симферополе. К нему девять месяцев не допускали украинского консула, а когда эта встреча состоялась, Чирний сообщил, что к нему применили пытки.

Как заявлял российский адвокат Новиков, который некоторое время защищал Чирния, украинец оговорил себя и других участников дела во время следствия и пошел на сделку со следствием именно из-за пыток.

В июне российская журналистка и правозащитница Зоя Светова высказывала мнение, что Чирния могут скоро отпустить в Украину.

28 сентября адвокат Илья Новиков сообщил, что Чирния этапировали из следственного изолятора в Москве в Ростов на Дону.

21 октября украинские консулы в Ростове-на-Дону встретились с незаконно осужденными в РФ гражданами Украины Алексеем Чирнием и Сергеем Литвиновым.

Украинская правда

Темы: Росcия Политзаключенные
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