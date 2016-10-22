В Минобороны показали "Пеликан" для защиты воздушного пространства Украины

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Суббота, 22 октября 2016, 15:27

Украинские военные испытали новейшую разработку украинского оборонпрому РЛС 79К6 "Пеликан", которая после учений заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства над югом Украины. 

Об этом сообщили в Минобооны Украины.

Подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой была применена во время учений "Рубеж-2016".

"Для выполнения задач по назначению батальон впервые применил только что полученную с завода-производителя новейшую разработку отечественного оборонпрома - подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан". Отечественную технику тестировали в условиях максимальных нагрузок", - отметили в Минобороны.

 
 
фото пресс-службы минобороны украины

Украинская правда 

Темы: Минобороны оружие
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