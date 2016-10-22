В Минобороны показали "Пеликан" для защиты воздушного пространства Украины

Украинские военные испытали новейшую разработку украинского оборонпрому РЛС 79К6 "Пеликан", которая после учений заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства над югом Украины.

Об этом сообщили в Минобооны Украины.

Подвижная трехкоординатная радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой была применена во время учений "Рубеж-2016".

"Для выполнения задач по назначению батальон впервые применил только что полученную с завода-производителя новейшую разработку отечественного оборонпрома - подвижную трехкоординатную радиолокационную станцию кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 "Пеликан". Отечественную технику тестировали в условиях максимальных нагрузок", - отметили в Минобороны.

фото пресс-службы минобороны украины

Украинская правда