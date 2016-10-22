Прокуратура не забрала у "регионала" 50 га, полученные с помощью подчиненных Авакова

Хозяйственный суд Харьковской области отказал прокуратуре в признании недействительным договора между Волчанской РГА и ПОП "Русь Единая" об аренде земельного участка площадью 57,05 га.

Как сообщают Наші Гроші, такое решение суд принял 11 октября.

"Из судебного заседания известно, что в декабре 2007 года глава Волчанской РГА предоставил ПОП "Русь Единая" разрешение на разработку на разработку проекта землеустройства по отводу земельного участка водного фонда на территории Ивановского сельсовета Волчанского района. Почти через два года - в марте 2010 года, глава РГА утвердил предприятию проект землеустройства. На основе этого документа был заключен договор аренды, по которому фирма получила на 49 лет в пользование водоем площадью 30 га и прибрежную полосу, площадью 27,05 га", - говорится в сообщении.

Следствие не смогло установить нормативную стоимость этой земли, потому что в районном отделе госкадастра сообщили об отсутствии у них необходимой технической документации по спорному участку.

Суд установил, что РГА имеют право передавать землю в аренду в 3 случаях: для ведения сельского хозяйства, водного хозяйства или для строительства зданий, которые будут обслуживать членов районного общества.

"В распоряжении главы Волчанской РГА было указано, что "Русь Единая" берет водоем в аренду для разведения рыбы. Суд установил, что РГА неверно трактовала понятие водное хозяйство, потому что это работы по сохранению окружающей среды и обеспечению людей водой, а не рыба. для разведения рыбы разрешения на аренду уполномочены предоставлять областные советы. Суд согласился с прокурором, что земля и водоем на территории Ивановского сельсовета были переданы в аренду с нарушением закона", - отмечает издание.

Договор также был заключен незаконно, так как для определения арендной платы нужно провести нормативную оценку земли, а это сделано не было.

При этом в суде "Русь Единая" заявила о необходимости применения сроков исковой давности, судья с этим аргументом согласился. Суд не получил от прокуратуры аргументов об уважительных причинах пропуска срока подачи иска, поэтому отказал в удовлетворении требований.

Основателем и руководителем ПОП "Русь Единая" является Василий Шевченко, который в 2010 году избирался в Волчанский райсовет от "Партии регионов". Тогда же депутатом этого совета был Василий Хайло, который работал заведующим складом ПОП "Русь Единая". В 2015 году Хайло стал депутатом этого совета уже от БПП "Солидарность".

В начале 2008 года председателем Волчанского РГА был назначен Виктор Удод, который до этого почти год исполнял обязанности руководителя района.

Как известно, в 2005-2010 годах Харьковскую ОГА возглавлял нынешний глава МВД Арсен Авакова.