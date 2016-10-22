00
0
Суббота, 22 октября 2016, 18:22

В субботу в районе проведения АТО со стороны боевиков зафиксировано 12 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины. 

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18:00 22 октября.

В частности, на Мариупольском направлении состоялось 9 обстрелов.

"В районах Марьинки и Гнутово боевики стреляли из пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Широкино и Талаковки в сторону украинских подразделений вели огонь снайперы, в Павлополе провокации против сил АТО боевики совершили с использованием ствольной артиллерии калибра 152 мм и минометов калибра 120 мм", - сообщили в штабе.

На Луганщине боевики 1 раз вели огонь из минометов калибра 120 мм по силам АТО в Крымском, на Донецком направлении кроме минометов противник дважды открывал огонь по Авдеевке из пулеметов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Украинская правда

Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В СЦКК рассказали, как договариваются с россиянами о "тишине" на Донбассе
Сущенко сложно получить статус политзаключенного из-за "государственной тайны"
Сенцова, которого не выдали Украине, перевели в штрафной изолятор
Украина просит Россию передать Чирния
Все новости
Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье

Другой город

Где есть, пить и развлекаться в Стокгольме