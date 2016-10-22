У Путина "интригуют", против кого применят авианосец в Сирии

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Суббота, 22 октября 2016, 19:41

Информация о том, какие функции будет выполнять тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который РФ направила к берегам Сирии в сопровождении боевых кораблей, содержится "где-то в закрытых конвертах с надписью "Совершенно секретно".

Об этом в интервью программе "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым телеканала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс

При этом Песков отметил, что крейсер направлен к берегам Сирии не для того, чтобы "отгонять" американцев.

"Инструментария для контроля за безопасностью российской инфраструктуры и так достаточно", - заявил он.

"Я не думаю, что кого-то надо отгонять, кто-то может нанести удар. Сейчас уже достаточно, наверное, инструментария для контроля за небом, контролем за безопасностью нашей временной инфраструктуры в Сирии, поэтому такой возможности (нанести удар) нет", - добавил Песков.

Как известно, 15 октября с РФ к берегам Сирии отправился тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" Северного флота РФ и тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" в сопровождении боевых кораблей. В Северном флоте РФ сообщили, что поход продлится 4-5 месяцев.

Военный эксперт, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов сообщил, что Россия значительно усиливает военное присутствие у берегов Сирии, направляя в Средиземное море "Адмирала Кузнецова".

По его словам, Москва впервые в новейшей истории планирует применять палубную авиацию не в ходе учений, а в боевой обстановке.

Темы: Сирия Росcия армия война
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