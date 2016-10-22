Трамп уже огласил свой план на первые 100 дней президентства

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп объявил свои планы на первые 100 дней, если он выиграет президентские выборы.

Как сообщает Немецкая волна со ссылкой на АР, выступая в Геттисбурге (штат Пенсильвания), Трамп пообещал отменить или изменить условия главных международных торговых соглашений.

В частности, речь идет о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и Транстихоокеанском партнерство (сделка с участием 12 стран, омываемых водами Тихого океана).

Также Трамп пообещал начать депортацию всех иммигрантов, заключенных за насильственные преступления. Гражданам стран, которые не будут не принимать назад своих людей, США не будут выдавать визы, заявил кандидат-республиканец.

Среди других изменений, которые пообещал Трамп - ограничение права на лоббирование для бывших должностных лиц с целью побороть коррупцию.

Кроме того Трамп пообещал судиться со всеми женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

"Все эти лгуны будут привлечены к суду, когда выборы закончатся", - заявил он.

Как известно, в ночь на 20 октября состоялись заключительные - третьи - дебаты между кандидатами в президенты США Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон. Согласно опросу зрителей, проведенным CNN, кандидат от Демократической партии Клинтон выиграла у Трампа третьи дебаты подряд - за нее отдали свои голоса 52% зрителей, за Трампа - 39%.

В первых дебатах Клинт поддержали 62% зрителей, Трампа - 27%, во втором туре дебатов Клинтон поддержали 57% опрошенных, Трампа - 34%.

Выборы президента США состоятся 8 ноября.

Больше о позиции кандидатов в президенты США, в том числе в экономической политике, читайте в материале "Клинтономика vs Трампономика".