АТО: 33 атаки, под Авдеевкой и Павлополем боевики применили артиллерию

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

На Мариупольском направлении зафиксировано 22 провокации против сил АТО. В районах и Марьинки и Красногоровки противник использовал минометы 82 и 120 калибров, гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие. Вблизи Павлополя обстрелы со стороны боевиков продолжались из ствольной артиллерии калибра 152 мм и минометов обоих калибров, а в направлении Талаковки, Гнутового и Широкиного вел огонь вражеский снайпер.

На Донецком направлении состоялось 8 обстрелов. В Новгородском и Нижнем Лозовом российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов огонь БМП, минометы калибра 82 мм, а в Луганском и Зайцево - минометы 120 калибра.

Провокации против Вооруженных Сил Украины с использованием вооружения всех калибров одновременно продолжались в районе обороны Авдеевки. Здесь противник вел огонь из артиллерии 122 и 152 калибров, минометов калибров 82 мм и 120 мм, вооружения танка, гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. В районе Новотошковского противник обстрелял подразделения сил АТО из пулеметов различных систем, а в Крымском - из минометов калибра 120 мм.