В воскресенье боевики обстреляли Крымское из минометов

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Воскресенье, 23 октября 2016, 10:00

С начала дня воскресенья боевики обстреляли Крымское из минометов.

Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Горбунов.

"Сегодня, 23 октября, после полуночи боевики дважды нарушали режим тишины. В районе Крымского оккупанты вели прицельный огонь калибром 82-мм, а под утро неподалеку Новоалександровки враг использовал против украинских воинов стрелковое оружие", - сообщил пресс-офицер.

Как сообщалось, 22 октября российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Темы: АТО
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