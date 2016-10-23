В воскресенье боевики обстреляли Крымское из минометов
С начала дня воскресенья боевики обстреляли Крымское из минометов.
Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Горбунов.
"Сегодня, 23 октября, после полуночи боевики дважды нарушали режим тишины. В районе Крымского оккупанты вели прицельный огонь калибром 82-мм, а под утро неподалеку Новоалександровки враг использовал против украинских воинов стрелковое оружие", - сообщил пресс-офицер.
Как сообщалось, 22 октября российско-оккупационные войска 33 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.
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