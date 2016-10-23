Во Львове междугородная маршрутка врезалась в дерево, пострадали 13 человек

13 человек госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутного автобуса "Львов-Романив" во Львове.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдела коммуникаций главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская.

По ее словам, авария произошла около 9.00 воскресенья по улице Зеленой во Львове.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево и перевернулось", - сказала Добровольская.

Согласно данным полиции, пострадали водитель и 12 пассажиров, среди которых двое детей. Всех пострадавших госпитализировали. Всего в автобусе находились около 20 пассажиров.

Полиция устанавливает все обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).