АТО: погибших нет, ранены двое бойцов
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, двое получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в воскресенье.
"За минувшие сутки в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, двое воинов получили ранения", - сказал он.
Лысенко уточнил, что один из бойцов был ранен в Станице Луганской, подорвавшись на взрывном устройстве, а другой - в Зайцево во время минометного обстрела.
Украинская правда
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