Гройсман: Правительство не поддержит повышение зарплат депутатам

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Воскресенье, 23 октября 2016, 14:10

Кабинет министров отклонит предложение народных депутатов о повышении себе зарплаты почти вдвое.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер Владимир Гройсман в воскресенье.

Он напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала выводы и рекомендации народных депутатов относительно внесенного правительством проекта бюджета на 2017 год.

"Сейчас мы в правительстве прорабатываем изменения, предложенные народными депутатами", - отметил Гройсман.

"Те, которые верны, будут учтены. Но некоторые будут нами однозначно отклонены. Мы не поддержим инициативу депутатов повысить самим себе зарплату почти в два раза", - заявил он.

"Считаю, что этот вопрос сейчас не актуален. Сейчас всем нам надо прежде всего думать о том, как поднять доходы обычным людям. Мы уже заложили в проект бюджета повышение зарплат учителей, врачей и в целом повышение социальных стандартов. Ко второму чтению правительство намерено эти позиции только усилить", - добавил премьер.

Как известно, в принятом Радой в четверг проекте постановления №5000-П "О выводах и предложениях к проекту Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2017 год" предлагается увеличить заработную плату народного депутата до 25 "минималок", что составляет 36 тысяч 250 гривен.

Украинская правда

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Комментарии — 2
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IP: 45.72.223.---зелений23.10.2016 15:36
Чистий PR від Гройсмана. Весе правильно - їм треба підняти зарплату, щоб не було спокуси красти у тих купки чесних депутатів які прийшли в цьому скликанні. Гройсману звичайно красти уже не потрібно..
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IP: 95.133.225.---Вадим Волков23.10.2016 14:54
Безмоглые бездельники решили тишком поднять себе зарплату, когда инженер на производстве получает на руки 3500 гривен.
Давай Гройсман по рукам им, совсем из ума выжили избранники народа. Мы Вас как выбрали, так и разгоним!
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