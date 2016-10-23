РПР: Е-декларации подали почти 22 тыс. чиновников, нардепов - только 31

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Воскресенье, 23 октября 2016, 14:52

По состоянию на 23 октября электронные декларации подали почти 22 тыс. должностных лиц, из них 31 - народные депутаты.

Об этом говорится в сообщении "реанимационные пакета реформ" (РПР).

"За тиджень до дедлайна по состоянию на 13:15 годовые электронные декларации подали 21 901 (43%) должностных лиц, из них - 31 народный депутат", - говорится в сообщении.

В РПР отметили, что по состоянию на 9:00 17 октября на сайте НАПК было только 8333 е-деклараций, 6 из которых подали нардепы.

Как известно, срок обязательной подачи электронной декларации истекает 1 ноября. Несмотря на то, что народные депутаты массово сообщают о том, что заполняют декларации, при этом они жалуются на то, что система дает системные сбои и не хранит указанную информацию.

Украинская правда

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