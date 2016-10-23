Адвокат: По "делу Автомайдана" осталось найти и допросить 15 пострадавших

"Дело Автомайдана" с 24 обвиняемыми, среди которых - все прежнее руководство ГАИ Киева - почти готово для передачи в суд, однако прокуратура должна найти и допросить еще 15 пострадавших.

Об этом 23 октября сообщил адвокат Небесной сотни и "автомайдановец" Роман Маселко.

"Искал отдельных пострадавших по делу поездки в Межигорье 29 декабря 2013 года. Два года назад прокуратура начала массово закрывать производства в отношении ГАИшников, которые фальсифицировали рапорты на участников поездки в Межигорье. ... После акции под ГПУ и встречи с (экс-генпрокурором Виталием) Яремой прокуратура возобновила производство и начала реальное расследование против сотен ГАИшников и их руководителей. В судах сейчас рассматривается около 50 обвинительных актов", - сообщил он.

"Еще через год удалось наконец добиться, чтобы расследование было надлежащим образом организовано и проводилось Генпрокуратурой. И вот сейчас большое, должным расследованное дело с 24 обвиняемыми, включая все прежнее руководство ГАИ Киева (Куренной, Опанасенко, Тищенко) уже готово для передачи в суд. Есть только одна проблема - прокуратура не может найти пострадавших. Осталось 15, которых надо допросить", - добавил Маселко.

По его словам, найти удалось немногих, а прокуратура "явно недоработала: некоторых по несколько раз допрашивали без особой необходимости".

"Впереди еще судебный процесс, который тоже потребует внимания и времени. Призываю всех участников этого дела, особенно пострадавших, не игнорировать ее", - отметил адвокат.

Как известно, в июне Высший совет юстиции открыл дисциплинарные производства в отношении 3 киевских судей за преследование активистов "Автомайдана" - судьи Шевченковского райсуда Анзора Саадулаева, Оболонского райсуда - Владислава Девятко и Днепровского райсуда - Нелли Ластовки.

В июле Маселко заявил, что в "деле Автомайдана" следователи прокуратуры не могут установить контакт с участниками поездки в Межигорье, после которой на водителей были составлены фальсифицированные рапорты и протоколы.

Он также привел перечень из 34 человек, допрос которых в качестве свидетелей по "делу Автомайдана" должен состояться.

Украинская правда