В МИД РФ заявили, что хакеры из США взломали "не тот" сайт

Сайт МИД России работает в штатном режиме и не подвергался взлому, сообщение телеканала CNN о том, что такой факт якобы имел место, касается старого сайта, который уже не эксплуатируется.

Об этом 23 октября сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

"Сайт МИД РФ, о взломе хакером которого сообщил CNN, работал и работает в штатном режиме. Хотя и подвергается регулярно атакам, которые в разы увеличились после 2013 года. Речь идет о старом сайте, который уже давно не эксплуатируется", - отметила Захарова.

Она добавила, что сейчас специалисты разбираются, что именно произошло.

"Если установят, что имел место взлом американцами пусть и не работающего ресурса, приятного мало, потому что либо введена в действие кибермашина разрушения, о которой говорили Байден и Макфол, или эта адская провокационная избирательная кампания в Штатах завела людей до такого состояния, что они начинают крушить все на своем пути", - добавила она.

Захарова отметила, что телеканал CNN перед публикацией сообщения о взломе сайта МИД РФ за подтверждением информации не обращался.

Как известно, ранее CNN сообщил, что американский хакер, называющий себя The Jester ("Шут"), сообщил о взломе сайта Министерства иностранных дел России в ответ на хакерские атаки РФ на американские объекты.