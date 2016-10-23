Порошенко настаивает на разведении сил в Дебальцево

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:03

Украина настаивает, что Дебальцево должно быть демилитаризованной зоной, где должно происходить разведение сил и средств.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1 + 1", показанном в воскресенье.

"У нас есть 4 следующих зоны, где должен состояться режим разведения. И одной из четырех зон, я это четко заявил во время встречи в нормандском формате, должно быть Дебальцево", - сказал он.

По словам Порошенко, дорожная карта, которую стороны договорились разработать - это имплементация не "Минска-2" или "Минска-3", а всех без исключения Минских договоренностей - и протокола от 5 сентября, и меморандума от 19 сентября, и комплекса мер от 12 февраля.

"Это означает, что в силе территория, четко очерченная, и это дает нам веские основания настаивать, чтобы Дебальцево было демилитаризованной зоной, где должно быть разведение", - подчеркнул Порошенко.

На замечание, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не согласна с позицией по Дебальцево, высказанной на переговорах собеседниками, Порошенко сказал: "Это записано в Минских соглашениях. И если Путин не выполняет Минские соглашения, есть ответная реакция Украины и наших партнеров".

Порошенко также заявил, что в процессе разведения сторон в Станице Луганской Украина не теряет ни одного клочка земли.

"Кстати, подчеркиваю, чтобы опровергнуть любую ложь - ни клочка поселка... Украина оттуда не уходит. Украина снимает один наблюдательный пост, с той стороны представители российско-террористических войск снимают три поста. Поэтому на сегодняшний день нам режим разведения, режим прекращения огня выгоден", - сказал президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко Дебальцево
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