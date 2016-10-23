Если Россия не будет готовить "дорожную карту", санкции могут усилить - Порошенко

Если до конца ноября не произойдет встречи министров иностранных дел стран "нормандской четверки", которые будут готовить утверждение "дорожной карты", санкции стран-членов ЕС в отношении России могут быть продолжены и усилены.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью телеканалам "Украина", "Интер" и "1+1", которое вышло в эфир вечером 23 октября.

"Мы договорились о том, что в ближайшее время встречаются дипломатические советники руководства стран-членов нормандской четверки. И не позднее ноября состоится встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки, которая подготовит следующий саммит, где должна быть утверждена дорожная карта", - напомнил он.

"Мы договорились о том, что мы должны закончить это до конца ноября. Я считаю, что мы должны очень основательно и тщательно настаивать, чтобы это было сделано", - подчеркнул Порошенко.

"Если этого не произойдет, то на Совете Европейского Союза, который состоится в декабре, руководство стран-членов ЕС будет иметь все основания для того, чтобы продолжить и усилить санкции", - сказал он.

По его словам, украинская сторона внесла предложение: "Давайте тогда рассмотрим позицию относительно того, чтобы продлить санкции не на полгода, а на весь 2017 год".

Порошенко добавил, что сейчас этот вопрос обсуждается среди стран-членов ЕС.

"Я обращаю ваше внимание. Не обсуждается вопрос, продолжать или не продолжать санкции, если Минск не будет имплементирован. Мы достигли единства в этом", - сказал он.

Украинская правда