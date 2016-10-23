Порошенко: Никаких параллельных процессов, сначала безопасность

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:21

Президент Петр Порошенко заявляет, что политический компонент Минских договоренностей будет выполнен только после компонента безопасности.

В интервью каналам "Украина", "Интер" и "1+1" на вопрос журналиста, не является ли компонент по безопасности и политический компонент параллельными процессами, Порошенко сказал: "Нет, никаких параллельных. Сначала компонент безопасности, затем политический компонент".

По словам президента, именно такие предложения Украины внесла относительно "дорожной карты", которая должна быть принята для урегулирования ситуации на Донбассе.

"На сегодняшний день мы имеем предложения Украины относительно дорожной карты, где мы четко отметили, что пакет по безопасности должен предшествовать политическому", - подчеркнул Порошенко.

"Сначала надо выполнить часть договоренностей по безопасности, обеспечить прекращение огня, отвод, функционирование и доступ ОБСЕ, в том числе, к границе, сначала надо обеспечить техническую проверку, освобождение заложников и много чего, а только после этого ставить вопрос об утверждении законодательства о выборах", - сказал он.

На уточняющий вопрос, не будет ли в парламенте подниматься вопрос о политической части договоренностей до того, как будет выполнена часть по безопасности, Порошенко сказал: "Очевидно. И именно в этом заключалось мое утверждение. В том числе, контроль над границей со стороны ОБСЕ. Так записано".

"Разве мы боимся свободных и демократических выборов на Донбассе? Нет, но мы должны создать условия для этих выборов", - сказал Порошенко.

По его словам, руководители многих государств ЕС согласились с тем, что сейчас условий для выборов на Донбассе нет.

"Когда будет дата выборов? Первое - когда будут выполнены условия безопасности. И второе - когда за это проголосует парламент", - сказал президент.

Украинская правда

Темы: Порошенко Минские соглашения
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IP: 130.180.216.---haldita23.10.2016 21:53
Наскільки ми пам'ятаємо, контролювати кордон повинна була українська армія і ніхто інший. Це була чи не головна умова України. Порошенко вочевидь поступився тиску з боку Європи і кремляді і тепер видає бажане за дійсне.
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IP: 178.94.28.---FLAG23.10.2016 21:23
Які паралельні процеси ? Це тільки в геометрії Лобачевського,дві прямі пересікаються - десь в безкінечності.Але ж цей карлик-пуйло не знає цієї геометрії...Процеси повинні бути : тільки послідовними ! Спочатку БЕЗПЕКА на нашій українській окупованій злодійським фашистським режимом землі,а потім треба - добре і ще раз добре подумати як вилікувати від рашистського сепаратизму місцеве "населеніе". КОНСТИТУЦІЯ України - це ТАБУ !!!!!
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