Порошенко опроверг "мифы" о тайных договоренностях и обмене на Сирию

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Воскресенье, 23 октября 2016, 20:50

Президент Петр Порошенко заявляет, что никаких тайных договоренностей во время встречи в "нормандском формате" не принималось.

"Сегодня, по моему мнению, есть несколько очень странных мифов. Миф 1 - якобы существуют какие-то закрытые договоренности, которые пока неизвестны широкой общественности или нашим партнерам. Я хочу категорически это опровергнуть", - сказал он в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1+1", показанном в воскресенье.

По его словам, "это просто несвойственный стиль для европейской политики".

"Это в Москве можно проводить переговоры, подписывать тайные договоренности и потом годами их не обнародовать. Все договоренности Минска в виде комплекса мер, протокола от 5 сентября, меморандум, четко публикуются", - заверил президент.

"Сейчас в Берлине были только представлены украинские, немецкие и французские проекты дорожной карты, где была попытка найти компромисс, и по части проектов удалось достичь договоренностей", - сказал он.

Порошенко также опроверг слухи о том, что мировое сообщество может "обменять" позицию по Украине на позицию по Сирии.

"Я четко подчеркиваю, что Украина абсолютно самостоятельна в процессе принятия решений. Я никому никогда давить ни на себя, ни на Украине не позволю", - заверил он.

По словам президента, Украина имеет полную поддержку Германии и Франции.

"Никакого обмена позиции Украины в обмен на Сирию не происходит", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда

Темы: Порошенко Минские соглашения Сирия
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Комментарии — 1
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IP: 178.94.28.---FLAG23.10.2016 21:29
А хто його знає , що діялось "під килимом" ?
Тим більше : "збрехавши один раз ..." , а потім : другий,третій...
Ну як можно вірити цьому балакучому брехуну ...
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