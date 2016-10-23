Порошенко опроверг "мифы" о тайных договоренностях и обмене на Сирию

Президент Петр Порошенко заявляет, что никаких тайных договоренностей во время встречи в "нормандском формате" не принималось.

"Сегодня, по моему мнению, есть несколько очень странных мифов. Миф 1 - якобы существуют какие-то закрытые договоренности, которые пока неизвестны широкой общественности или нашим партнерам. Я хочу категорически это опровергнуть", - сказал он в интервью каналам "Украина", "Интер" и "1+1", показанном в воскресенье.

По его словам, "это просто несвойственный стиль для европейской политики".

"Это в Москве можно проводить переговоры, подписывать тайные договоренности и потом годами их не обнародовать. Все договоренности Минска в виде комплекса мер, протокола от 5 сентября, меморандум, четко публикуются", - заверил президент.

"Сейчас в Берлине были только представлены украинские, немецкие и французские проекты дорожной карты, где была попытка найти компромисс, и по части проектов удалось достичь договоренностей", - сказал он.

Порошенко также опроверг слухи о том, что мировое сообщество может "обменять" позицию по Украине на позицию по Сирии.

"Я четко подчеркиваю, что Украина абсолютно самостоятельна в процессе принятия решений. Я никому никогда давить ни на себя, ни на Украине не позволю", - заверил он.

По словам президента, Украина имеет полную поддержку Германии и Франции.

"Никакого обмена позиции Украины в обмен на Сирию не происходит", - подчеркнул Порошенко.

Украинская правда