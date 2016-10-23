Гонтарева о кампании против нее: Памфлет, полный инсинуаций

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Воскресенье, 23 октября 2016, 22:53

Глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева заявила, что против нее ведется спланированная кампания. 

Об этом Гонтарева завяила в эфире телеканала ICTV вечером 23 октября.

"Началось это еще до того, как я приехала в МВФ и была главой делегации... Распространялся некий памфлет - сборник полных инсинуации и недостоверной информации с различных "желтых" сайтов, подборка, почему Гонтарева является угрозой экономической стабильности страны, недостоверных и непрофессиональных данных", - заявила глава НБУ. 

По словам Гонтаревой, акция против нее спланирована непосредственно нерадивыми собственниками банков, потому что в судах приближается решение вопросов с ними.

"Когда я пришла в Национальный банк, задолженность по рефинансированию была 104 млрд грн", - напомнила она и подчеркнула, что в настоящее время задолженность по рефинансированию составляет 74 млрд грн, из которых 44 млрд грн находятся в неплатежеспособных банках, и этим банкам выдавались деньги в период не ее работы.

Также Гонтарева отметила, что за время премьерства лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко на рефинансирование было выдано 84,9 млрд грн, а рефинансирование банков "Родовид" и "Киев" составило 25 млрд грн, и оно "пропало в этих банках".

По словам главы НБУ, в настоящее время в Украине "нет проблемы ни с макрофинансовой стабильностью, ни с платежным балансом, ни с счетом текущих операций, ни с резервами, которые уже покрывают больше 4 месяцев импорта, ни на валютном рынке". 

Как известно,  в октябре перед началом встречи стран-членов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне нардеп Сергей Тарута распространял сборник "Гонтарева. Угроза экономической безопасности Украины". В сборнике были выдвинуты обвинения о коррупционной деятельности Гонтаревой, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины.

Также с резкой критикой Гонтаревой выступает фракция "Батькивщина" и Радикальная партия.

Тарута заявил о намерении группы депутатов зарегистрировать проекты постановления об увольнении Гонтаревой и создать временную следственную комиссию по расследованию деятельности НБУ.

Комитет ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендует президенту Украины подать в парламент проект постановления об увольнении Гонтаревой с поста главы НБУ.

Темы: Гонтарева НБУ
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IP: 134.249.66.---CEMEH23.10.2016 23:22
На злодію і шапка горить 🤔
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