Глава Пентагона: РФ обостряет конфликт в Сирии

00
0
Воскресенье, 23 октября 2016, 23:22

Министр обороны США Эштон Картер обвинил Россию в обострении сирийского конфликта.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом он заявил во время визита в Багдад. 

По словам Картера, Россия вмешалась в войну в Сирии, как утверждалось, чтобы бороться с исламистами и добиться переходного периода.

"В результате Москва усилила конфликт, что привело к еще более острому гуманитарному кризису", - отметил Картер.

Как известно, ранее Госдума РФ ратифицировала соглашение между Россией и Сирией о бессрочном размещении авиагруппы российских вооруженных сил на территории САР.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.

Госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия Сирии и РФ, которые наносят авиаудары по сирийцам, требуют расследования как военные преступления.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

Темы: Росcия Сирия США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
РФ в Сирии: Жертвами авиаударов России уже стали 3600 мирных жителей 23 октября 2016, 19:37
В МИД РФ заявили, что хакеры из США взломали "не тот" сайт 23 октября 2016, 18:57
Американский хакер заявил о взломе сайта МИД РФ - CNN 23 октября 2016, 16:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Порошенко: Альтернативы Минску - военное решение и открытое наступление на РФ
Порошенко: Европа одобрит безвиз до 24 ноября
Порошенко: Никаких параллельных процессов, сначала безопасность
В ОБСЕ увидели, как боевики обстреляли Талаковку из тяжелого оружия
Все новости
Фестивальный гид

Фильмы, которые нельзя пропустить на 46-й "Молодости"

Мнение психолога

Что делать, если при вас бьют ребенка