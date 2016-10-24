В очереди на границе с Польшей стоят более 1000 авто

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Понедельник, 24 октября 2016, 00:23

По состоянию на 22:00 23 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 1320 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

Так, в ПП "Устилуг" стоят 500 автомобилей, "Ягодин авто" - 250, "Угринов" - 160, "Краковец" - 150, "Грушев" - 100, "Рава-Руська" - 90, "Шегини" - 40, "Смильница" - 30.

Очередей в пунктах пропуска на границе с Молдовой, Румынией, Словакией и Венгрией автомобильных очередей нет.

Стоит отметить, что по состоянию на 18:00 23 октября в очереди на границе с Польшей находилось 1000 машин.

Темы: Польша
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