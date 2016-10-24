Украина импортировала рекордное количество газа из Словакии

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Понедельник, 24 октября 2016, 02:42

22 октября Украина импортировала из Словакии рекордные 42,016 млн куб. м природного газа.

Об этом свидетельствуют данные ПАО "Укртрансгаз".

Предыдущие максимальные значения импорта из Словакии за 26-ти месячную историю этого реверса также были зафиксированы в октябре этого года: 21-го (41,859 млн куб. м) и 5-го (41,627 млн куб м).

В целом, на протяжении 1-22 октября Украина импортировала из Европы 1,077 млрд куб. м газа, в том числе из Словакии – 897,5 млн куб. м, Польши – 92,8 млн куб. м, Венгрии – 86,9 млн куб. м.

Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозировал, что в октябре импорт газа из Европы составит около 1,3-1,4 млрд куб. м.

Импорт газа со стороны России не осуществляется Украиной с 26 ноября 2015 года.

"Интерфакс-Украина"

Темы: Словакия газ
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