Продленные украинские санкции заработают с ноября

Указ президента Петра Порошенко, которым вводится в действие решение Совета нацбезопасности и обороны от 16 сентября 2016 года О санкциях, вступит в силу 31 октября 2016 года.



"Вступление в силу состоится 31 октября 2016 года", - сообщается в обновленной в пятницу информации о соответствующем указе президента Украины (№467/2016) в общей базе законодательства Украины на сайте Верховной Рады.



Никакой информации, сопровождающей обновление с указанием даты вступления в силу данного указа, по состоянию на 19:00 на сайте парламента обнародовано не было.



При этом в номере газеты "Урядовый курьер" за 21 октября, где опубликован текст соответствующего указа (№ 467/2016), нет упоминания о дате вступления документа в силу.



Согласно действующим в Украине нормам, законы, постановления и другие акты Верховной Рады нормативного характера вступают с силу через 10 календарных дней после официального обнародования, если иное не предусмотрено самими законами или постановлениями, но не ранее официального обнародования.

Такая же норма предусмотрена для указов и распоряжений президента Украины.



Как сообщалось, 16 сентября 2016г на заседании СНБО Украины в Киеве Порошенко заявил о продолжении применения ограничений и расширения санкционного списка к российским компаниям и физическим лицам, причастных тем или иным образом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины.

Интерфакс-Украина