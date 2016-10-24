У Корбана рассказали детали обысков на прошлой неделе

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Понедельник, 24 октября 2016, 10:59
FB Svetlana Kryukova

Служба безопасности Украины провела обыски 20 октября в Днепре у совладельца охранной структуры "Леон" Михаила Кошляка, который является товарищем бывшего лидера партии "Укроп" Геннадия Корбана.

Об этом УП сообщили собственные источники, приближенные к Корбану.

Также обыски провели у приближенных к Кошляку людей. Ранее он также работал помощником тогдашнего нардепа, а сегодня – мэра Днепра Бориса Филатова.

"Обыски проводила СБУ при поддержке подразделения "Альфы". Они были у Кошляка, его людей и в ЦУМе, где есть интересы Корбана. Всего их было более десяти, но это никак не связано с вчерашней ситуацией в горсовете", – говорит собеседник.

Источник подтвердил информацию народного депутата Игоря Мосийчука, что обыски связаны с делом в отношении рейдерства охранной фирмы "Крок" за 2014 год, которую команда тогдашнего губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского обвиняли в сотрудничестве с сепаратистами.

По словам Мосийчука, фирма "Крок" контролировалась сыном экс-президента Виктора Януковича Александром.

"Поверьте, это никакой не конфликт с властью или Администрацией президента. Просто один из руководителей СБУ был однокурсником совладельца "Крока" с фамилией Ковтун. Все уже нормально", – говорит собеседник, близкий к Корбану.

Как известно, Корбан сообщил об очередных обысках у себя и своих соратников в Днепре в четверг.

Корбан был задержан в ходе спецоперации в Днипре 31 октября 2015 года, он находился под домашним арестом, в декабре 2015 года Днепровский суд Киева поместил его в СИЗО Киева.

После ряда скандальных судебных заседаний в середине марта 2016 года Корбана отпустили из СИЗО под домашний арест в Днипре.

Основные статьи обвинения Корбана - о создании преступной группировки, хищении имущества и похищении человека. По этим эпизодам предусматривается наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Вместе с тем суд вынес приговор по делу против Корбана по эпизоду о похищении экс-главы Госкомзема Сергея Рудыка - полтора года лишения свободы условно.

В этом деле Корбан заключил мировое соглашение с Рудыком в суде Днипра 21 марта.

Как сообщала УП, освобождение Корбана из-под стражи было согласовано с Администрацией президента.

Украинская правда

Темы: Корбан Днепр
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