"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда на период каникул

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Понедельник, 24 октября 2016, 11:49

"Укрзализныця" назначила еще 4 дополнительных поезда для перевозки во время осенних школьных каникул.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поезда будут курсировать из Киева в Ужгород, Хмельницкий и Харьков, а также на направлении Запорожье – Ивано-Франковск. Таким образом, в настоящее время к услугам пассажиров всего 9 дополнительных поездов.

Так, в период с 27 октября по 7 ноября будут курсировать такие дополнительные поезда:

№ 207 Киев – Ужгород, отправление из Киева 28 октября и 4 ноября, обратно из Ужгорода 30 октября и 6 ноября.

№ 275/276 Киев – Хмельницкий, отправится туда и обратно 6 ноября.

№ 232/231 Запорожье – Ивано-Франковск, отправление из Запорожья 28 октября и 4 ноября, обратно из Ивано-Франковска 29 октября, 5 ноября.

№ 728/727 Киев – Харьков, отправление туда и обратно 27 октября, 1, 2 ноября.

№ 191/192 Киев – Львов, туда и обратно отправится 29 октября и 5 ноября.

№ 228 Одесса – Львов, отправление из Одессы 28 октября и 4 ноября, обратно – 30 октября и 6 ноября.

№ 249/250 Киев – Ивано-Франковск – Черновцы, из Киева 28 октября и в обратном направлении 30 октября.

№ 235 Харьков – Ужгород, отправление из Харькова 28 октября, 1, 4 ноября и в обратном направлении 30 октября, 2, 6 ноября.

№ 209/210 Киев – Николаев, из Киева 28 октября, 7 ноября и обратно 27 октября, 6 ноября.

Ознакомиться с графиком движения этих поездов и приобрести билеты можно на портале booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця
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