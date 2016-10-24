Харьковский завод изготовил сотни тысяч бутылок фальшивой водки – полиция

Работники фискальной службы и чиновники водочного завода Харьковской области организовали преступную схему по подпольному изготовлению водки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, на заводе изготовлялась ликеро-водочная продукция, которая никоим образом не учитывалась.

"В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые якобы уничтожены, как неиспользованные. Согласно норм действующего законодательства соответствующие акты об уничтожении составляются работниками фискальной службы. Кроме того, чтобы замаскировать факт использования неподходящей марки акцизного налога, сверху наклеивали дополнительную этикетку с различными обозначениями", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что готовая к реализации продукция распространялась на территории Днепропетровской области.

Открыто уголовное производство, было проведено 13 обысков на территории двух областей.

Правоохранители изъяли свыше 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен. Также полицейские изъяли свыше одного миллиона гривен.

Как известно, недавно Харьковщиной, а также рядом других областей Украины прокатилась волна смертей от фальшивой водки, изготовленной в подпольных условиях из метилового спирта, нелегально ввезенного из России.

Украинская правда