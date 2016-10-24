Харьковский завод изготовил сотни тысяч бутылок фальшивой водки – полиция

8215 просмотров
1
Понедельник, 24 октября 2016, 12:15

Работники фискальной службы и чиновники водочного завода Харьковской области организовали преступную схему по подпольному изготовлению водки.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Согласно сообщению, на заводе изготовлялась ликеро-водочная продукция, которая никоим образом не учитывалась.

"В дальнейшем бутылки маркировались марками акцизного налога Украины, которые якобы уничтожены, как неиспользованные. Согласно норм действующего законодательства соответствующие акты об уничтожении составляются работниками фискальной службы. Кроме того, чтобы замаскировать факт использования неподходящей марки акцизного налога, сверху наклеивали дополнительную этикетку с различными обозначениями", – сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что готовая к реализации продукция распространялась на территории Днепропетровской области.

Открыто уголовное производство, было проведено 13 обысков на территории двух областей.

 

Правоохранители изъяли свыше 590 тысяч бутылок, общая стоимость которых достигает почти 30 миллионов гривен. Также полицейские изъяли свыше одного миллиона гривен.

Как известно, недавно Харьковщиной, а также рядом других областей Украины прокатилась волна смертей от фальшивой водки, изготовленной в подпольных условиях из метилового спирта, нелегально ввезенного из России.

Украинская правда

Темы: Харьков фальсификация полиция Днепропетровская область
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Суд в Харькове простил предпринимателя, который после угроз заплатил "ЛНР" 23 октября 2016, 12:58
В Харькове судили первых 4 участников Антимайдана под ОГА 17 октября 2016, 16:58
Порошенко: "Серые кардиналы" Путина причастны к попыткам создать "ХНР" 15 октября 2016, 19:47
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 188.163.107.---Василь Таранович24.10.2016 14:10
Пане Президент,пане Премьр-Мінністр,знову найчесніший Насіров?
Та нагородіть його вже званням Героя України,та нехай їде у свій Лондон,такі подвиги здійснює його служба,золота людина.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
Российская газета написала о масштабных контрабандных потококах в ОРДЛО
За сутки в зоне АТО ранены 7 бойцов – штаб
В МИД вызвали представителя Сирии из-за Крыма
Порошенко назначил Данилишина и Фурмана членами Совета НБУ
Все новости
Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье

Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой