Синоптики прогнозируют снег в среду в Киеве

00
0
Понедельник, 24 октября 2016, 13:21

В ближайшие дни на северо-востоке Украины пройдут дожди, в среду со снегом, в других регионах без осадков, ночью ожидаются заморозки.

Об этом сообщает 24 октября "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

Отмечается, что в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень северо-восточного антициклона; большая часть территории страны останется под влиянием холодной воздушной массы, лишь на запад переместится порция теплого воздуха.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с, на побережье Азовского моря местами 25 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на Левобережье 1-6° мороза, днем 3-8° тепла; в западных и Одесской областях ночью 4-9° тепла, днем 7-12°, на Закарпатье и Прикарпатье до 16°.

В Киеве без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7° .

По данным Центральной геофизической обсерватории, за всю историю метеорологических наблюдений в Киеве в день 25 октября самая высокая температура была зафиксирована на отметке 21,1 градуса тепла в 1923 году, самая низкая - ночью на отметке 6,8 градусов мороза в 2014 году.

В то же время в среду, 26 октября, в западных, Винницкой, днем также в северных и Одесской областях ожидается дождь, местами сильный, на севере местами с мокрым снегом, на остальной территории – без существенных осадков.

Ветер южный с переходом в западной части на северный, 7-12 м/с, в восточной части и Приазовье кое-где порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, на Левобережье 3-8° мороза; днем 1-6° тепла, на крайнем юге и Закарпатье 7-12°; в западных областях ночью и днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем дождь, местами с мокрым снегом. Ветер южный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5°.

Темы: погода
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Спасатели советуют не ходить под деревьями и билбордами в понедельник 24 октября 2016, 09:39
На выходные синоптики обещают потепление 19 октября 2016, 10:04
Насалик говорит, что в Минэнерго готовы "к самым низким температурам" 16 октября 2016, 21:26
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Российская газета написала о масштабных контрабандных потококах в ОРДЛО
За сутки в зоне АТО ранены 7 бойцов – штаб
В МИД вызвали представителя Сирии из-за Крыма
Порошенко назначил Данилишина и Фурмана членами Совета НБУ
Все новости
Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье

Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой