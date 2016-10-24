В суде по делу Кернеса допросили советника Авакова

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Понедельник, 24 октября 2016, 15:01

В Киевском районном суде Полтавы в ходе заседания по делу в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников был допрошен свидетель обвинения, советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Об этом сам Варченко рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Это длилось чуть более часа. Меня спрашивали преимущественно о том, что мне известно по событиям 25-26 февраля (2014 года), когда исчезли Ряполов и Кутянин (потерпевшие по делу. Возможность задать мне вопрос была и у прокурора, и у потерпевших и защитников обвиняемых", – сказал он.

Кроме Ивана Варченко в суде допросили маму одного из потерпевших Сергея Ряполова и его товарища.

"Допросили трех свидетелей обвинения. Они, как могли, старались подтвердить версию обвинения, но, по моему глубокому убеждению, им это не удалось", – сказал адвокат Кернеса Александр Гунченко.

После допроса троих свидетелей суд объявил перерыв до 14 ноября.

Как сообщалось, неизвестные 25 января 2014 года напали на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове.

В тот же день депутат Харьковского облсовета Иван Варченко (ВО "Батькивщина") заявил о похищении двух активистов Евромайдана – Александра Кутянина та Сергея Ряполова "после того, как они снимали номера автомобилей "друзей Кернеса" возле гостиницы "Националь".

Позднее отдел по связям с общественностью ГУ МВД в Харьковской области сообщил, что информация о похищении активистов Евромайдана не подтвердилась.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст.27, ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2, 3 ст.27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта 2015 г.Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

2 апреля 2015 г. ВССУ огласил резолютивную часть определения о переносе рассмотрения дела Кернеса из Дзержинского райсуда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

*Новость дополнена в 15:53

Темы: Кернес суд
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