У боевиков против полицейской миссии: пугают дестабилизацией

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Понедельник, 24 октября 2016, 15:03

Лидеры боевиков и сепаратистов Донбасса против ввода вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на востоке Украины.

Об этом заявили журналистам представитель так называемой "ДНР" Денис Пушилин и представитель т. н. "ЛНР" Владислав Дейнего, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Что касается вооруженной миссии ОБСЕ, то мы категорически против присутствия любых иностранных формирований на территории республики. Это противоречит комплексу мер", – сказал Пушилин.

По его словам, "это потребует не просто смены мандата, а смены миссии", так как "текущая миссия – гражданская и наблюдательная".

"Кроме того, даже вооружение полицейской миссии пистолетами на линии соприкосновения ничего не даст", – считает Пушилин.

Он сомневается, что решение о вводе полицейской миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет принято.

"Потребуется решение всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Наверняка найдутся те страны, что будут против", – сказал Пушилин.

В Луганске также против ввода вооруженной миссии ОБСЕ.

"Население воспримет любую иностранную вооруженную миссию как интервентов", – заявил журналистам Дейнего.

"Будут последствия для тех, кто попробует взять в руки оружие и встать между противоборствующими сторонами. Это будет дополнительным дестабилизирующим фактором", – добавил он.

Как известно, после переговоров лидеров "нормандской четверки" в Берлине 19 октября президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет попытка ввести полицейскую миссию ОБСЕ на оккупированной боевиками и российским военными части Донбасса.

В Кремле уже заявили, что президент России Владимир Путин в целом поддержал идею о полицейской миссии ОБСЕ в Украине, однако у этих планов пока нет конкретного наполнения.

Темы: Донбасс Минские соглашения ОБСЕ "ДНР" "ЛНР"
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