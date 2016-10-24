Порошенко ввел Бурбака и Грынива в Нацсовет реформ

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Понедельник, 24 октября 2016, 15:09

Президент Петр Порошенко ввел в состав членов Нацсовета реформ председателя фракции "БПП" Игоря Грынива и председателя фракции "Народный фронт" Максима Бурбака.

Об этом говорится в указе президента, опубликованном на сайте Порошенко.

Также Порошенко сменил представителей общественных организаций в Нацсовете.

В частности, в состав Нацсовета введены с согласия президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер, председатель общественной организации "Офис эффективного регулирования" Алексей Гончарук, президент общественного союза "Союз украинских предпринимателей" Вячеслав Климов и член наблюдательного совета, сопредседатель совета экспертов общественного союза "Фонд устойчивого развития Украины" Владислава Рутицкая.

Они назначены вместо Анны Деревянко, Данила Пасько, Валерия Пекаря (и Владислава Рашкована.

Как известно, Нацсовет реформ - консультативно-совещательный орган при президенте по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации. Была создана 13 августа 2014.

Заседание Нацсовета проходит не реже 6 раз в год.

Украинская правда

Темы: Порошенко Нацсовет реформа
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Комментарии — 2
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев24.10.2016 15:30
А каков результат. Реформ не было и их не будит. А тут вводят еще дополнительно двух интеллектуальных карликов. Чего ждать, а может они расскажут: - Что через три года Украина поднимется до стандартов НАТО; Как включить экономику страны, если ныне Украина в лидерах среди стран с самыми высокими налоговыми ставками в мире; - Как преодолеть за столь короткий срок (3 года) системное отставание страны, если Всемирный Экономический Форум определил для Украины 85 место в списке конкурентоспособности вслед за Намибией. Тяжелая у них задача.
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IP: 159.224.186.---vitaliy4924.10.2016 15:22
Ну и "реформаторы"...
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