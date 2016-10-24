МВД: У жены "Моторолы" ворованный украинский паспорт

6449 просмотров
0
Понедельник, 24 октября 2016, 16:07

У жены пророссийского боевика Арсена Павлова ("Моторолы")  поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Нами установлено, что бланк паспорта с указанной серией и номером значится похищенным во времена оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями", - написал он.

"Так, 6 мая 2014 в Славянском отделе ГУДМС Украины в Донецкой области четверо вооруженных членов НЗФ "ДНР" под угрозой применения оружия заставили начальника отдела выдать чистые бланки паспортов в количестве 160 штук. Вот один из украденных бланков и "нашелся", в котором нарисовали то, что захотели", - написал Аброськин.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

Темы: Донбасс полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Балога уверяет, что не сбывал донецкую контрабанду в Европу 24 октября 2016, 15:36
У боевиков против полицейской миссии: пугают дестабилизацией 24 октября 2016, 15:03
Российская газета написала о масштабных контрабандных потоках в ОРДЛО 24 октября 2016, 13:57
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Горбатюк: расследование дела Януковича оказалось под угрозой
Регионал Медяник вышел на свободу
Следком РФ завел дела еще на 6 украинских военных
МВД: У жены "Моторолы" ворованный украинский паспорт
Все новости
Онлайн-безопасность

Amnesty International назвала наиболее защищенные мессенджеры

Акция

Месяц фиолетового ногтя. В соцсетях детей призывают не молчать о насилии в семье