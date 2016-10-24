Регионал Медяник вышел на свободу

Администрация Лукьяновского СИЗО освободила бывшего депутата Верховной Рады Владимира Медяника (фракция Партии регионов).

Об этом сообщил источник в его окружении, передают Українські новини.

"Он вышел из СИЗО", - сказал собеседник.

Судебного решения о его освобождении не было, и скорее всего он был освобожден из-за закрытия уголовного производства против него Генеральной прокуратурой.

Адвокат Медяника Олег Бабич сообщил, что ГПУ закрыла уголовное производство в отношении его подзащитного, и он вышел на свободу, передает Интерфакс-Украина.

"Генеральная прокуратура Украины приняла решение закрыть уголовное производство в отношении Медяника. Сегодня Владимир Юрьевич освобожден из-под стражи, все претензии к нему сняты", - рассказал он в понедельник.

В Генеральной прокуратуре подтвердили "Украинской правде" информацию о закрытии уголовного производства против Медяника. Как отметила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, производство закрыли в понедельник, 24 октября, из-за отсутствия доказательств виновности Медяника.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-нардеп от Партии регионов Владимир Медяник в ближайшее время выйдет из-под ареста, поскольку у прокуратуры нет доказательств его вины.

Как сообщалось, утром 7 августа стало известно о задержании в рамках дела экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова еще одного фигуранта – экс-нардепа Медяника.

Он подозревался в совершении преднамеренных действий с целью изменения пределов территории Украины в нарушение Конституции, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям по ч.3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины; в совершении организационного и другого содействия созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" по ч.1 ст.258-3 УК Украины.

8 августа Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 4 октября. Решением суда альтернативная возможность внесения залога не предоставлена.

Луценко заявил, что Медяник занимался посреднической деятельностью между "ЛНР" и украинской стороной.