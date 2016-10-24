Адвокаты: Решение Луценко выведет из-под криминала Януковича и Ко

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Понедельник, 24 октября 2016, 17:21

Генпрокурор Юрий Луценко расформированием департамента спецрасследований, который занимался "большим делом Януковича", разваливает центр расследование и выводит из-под уголовной ответственности экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом говорится в заявлении общественной организации "Адвокатская совещательный группа" в Facebook.

Группа адвокатов, которые, в том числе, ведут дела потерпевших на Майдане, заявляют, что своим приказом Луценко фактически уничтожил департамент как центр расследований преступлений прошлой власти в том числе преступлений против Майдана.

"У Горбатюка снова остается 20 следователей. Все, чего пострадавшие добились за эти два года уничтожается", - сказано в заявлении.

Указывается, что вновь созданное управление расследований преступлений, совершенных преступными организациями, под руководством Столярчука, Басова, Захарова должно забрать у Горбатюка все дела по созданию Януковичем преступной группировки.

"Вероятно, что у Горбатюка заберут все преступления по чиновникам и насильственные преступления в части создания Януковичем ОПГ и участия в ней других высших лиц государства. По плану, озвученному Юрием Луценко, все эти дела объединят вместе с делами, Клименко, Курченко и др., расследуемых военной прокуратурой и до конца года направят объединенное дело, которое будет насчитывать 5000 томов в суд в порядке заочного производства", - говорится в заявлении.

По словам адвокатов, такое решение Луценко выведет пострадавших из процесса расследования и выведет "из-под уголовной ответственности Януковича, Пшонки, Захарченко, Клименко, Курченко, Арбузова и других".

"Истечение годового срока расследования: при объединении дел сроки расследования, которые останутся считаются по наименьшему из сроков дел к объединению. То есть остается два - четыре месяца. И они 100% истекут до передачи дела в суд", - говорится в заявлении.

"Даже чисто арифметически уже сейчас не хватает сроков для ознакомления с 5000 томов до истечения годового срока расследования и срока, отведенного законом о заочном производстве", - заявляют депутаты.

Как известно, в понедельник стало известно, что согласно приказу Луценко, расследованием "Большой уголовного дела" экс-президента Виктора Януковича и его окружения будет заниматься "Управление по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями".

Украинская правда

Темы: Луценко Янукович Майдан
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