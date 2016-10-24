Дело военного прокурора сил АТО передали в суд

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Понедельник, 24 октября 2016, 17:23

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила обвинительный акт в отношении военного прокурора сил АТО Константина Кулика в суд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

"Во исполнение ст. 293 УПК Украины САП направлено в суд обвинительный акт с приложениями в отношении военного прокурора сил АТО Кулика К.Г. по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 368-2 УК Украины (незаконное обогащение)", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт Кулику вручили 21 октября в помещении бюро.

Темы: НАБУ прокуратура
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