Порошенко подписал закон о пародиях и карикатурах
Президент Петр Порошенко подписал закон, которым разрешается использовать литературные, художественные и музыкальные произведения для создания на их основе пародий, попурри или карикатур без согласия автора, но с указанием его имени и источника заимствования.
Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
Как известно, Верховная Рада 5 октября своим голосованием поддержала этот закон.
Документом также определяются понятия "пародия", "попурри", "карикатура" на основании правоприменительной практики ЕС.
Ожидается, что принятие законопроекта "будет способствовать реализации программ государственной политики Украины в культурной сфере, повышению уровня защиты национальной безопасности Украины, укреплению авторитета государства".
Украинская правда
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