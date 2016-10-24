5 стран продлили санкции, введенные за агрессию против Украины

Украина и еще четыре страны присоединились к продленным до 15 марта 2017 года санкциям ЕС, введенным в связи с нарушением территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, члены европейской экономической зоны Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к решению Совета ЕС о продлении санкций – ред..)", - говорится в заявлении.

Отмечается, что эти государства приведут свою политику в соответствие с этим решением Совета ЕС.

"Европейский союз принимает во внимание эти обязательства и приветствует их", - заявила Могерини.

Как известно, 15 сентября Совет Евросоюза принял решение продлить на полгода санкции против 146 человек и 37 организаций за агрессию против Украины.

В Совете ЕС напомнили, что есть несколько мер Евросоюза в ответ на кризис в Украине, в том числе: экономические санкции в отношении конкретных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2017 года; и ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, которые действуют до 23 июня 2017 года.

Европейская правда