Завотделением Броварской больницы обвиняют в смерти пациента

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Понедельник, 24 октября 2016, 21:04

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении заведующему отделением анестезиологии и интенсивной терапии Броварской центральной районной больницы за ненадлежащее выполнение своих профессиональных обязанностей, повлекшее смерть пациента.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что в реанимационное отделение больницы доставили мужчину, который стал участником ДТП.

"Однако заведующий отделением не обеспечил пациенту качественного ухода, в результате чего потерпевший скончался", - повидосляе прокуратура.

Украинская правда

Темы: Киевская область медицина
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