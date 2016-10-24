В Киеве патрульные "скрутили" мужчину, который пытался в них стрелять

00
0
Понедельник, 24 октября 2016, 21:35

Патрульные Киева задержали мужчину, который пытался стрелять в их сторону.

Об этом говорится в сообщении на Facebook патрульной полиции.

Согласно информации, в понедельник утром патрульный экипаж прибыл на улицу Курнатовского, где по словам заявителя, кто-то заменил замок на арендованном им помещении.

Прибыв на место происшествия, инспекторы общались с 55-летним местным жителем.

"Вдруг мужчина вытащил предмет, похожий на пистолет, и направил его в сторону патрульных. Один из инспекторов сориентировался мгновенно: применил к мужчине приемы рукопашного боя, отвел его руку в сторону, и тот выстрелил в асфальт", - рассказали в ведомстве.

Стрелка задержали. Согласно предварительным данных, у него были признаки алкогольного опьянения.

Украинская правда

Темы: Киев полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Киеве продавцов 20 тысяч фальшивых долларов арестовали на 2 месяца 22 октября 2016, 17:59
Полиция расследует конфликт между инженерной группой "Азов" и заводом "АТЕК" 22 октября 2016, 16:05
Самолет "Белавиа" возвращали в Киев из-за "антимайдановца" 22 октября 2016, 11:59
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
5 стран продлили санкции, введенные за агрессию против Украины
Горбатюк: расследование дела Януковича оказалось под угрозой
Регионал Медяник вышел на свободу
Следком РФ завел дела еще на 6 украинских военных
Все новости
Космос

Что интересного рассказать детям о Марсе

Фото

Мосийчук женился на таинственной брюнеткой