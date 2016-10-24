СМИ: Интерпол заблокировал файл Ежеля

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Понедельник, 24 октября 2016, 22:25

Интерпол заблокировал файл бывшего министра обороны Михаила Ежеля.

Об этом "Українським новинам" сообщил информированный источник.

"Карточка Ежеля заблокирована комиссией по контролю за файлами Интерпола", - сказал он.

По его словам, блокировка карточки Интерполом или даже отказ в розыске через Интерпол не означает потерю возможности обеспечения международного розыска другими каналами.

Как известно, Главная военная прокуратура завершила специальное досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению Ежеля в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Темы: Ежель Интерпол
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