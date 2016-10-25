Свидетели в деле Чийгоза ничего по сути сообщить суду не смогли

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Вторник, 25 октября 2016, 00:28

На суде по делу заместителя председателя Меджлиса Ахтема Чийгоза были допрошены свидетели обвинения и потерпевший, которые ничего по сути вопроса суду не сообщили.

Об этом сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов в facebook.

Первым на допрос в этот день был вызван свидетель обвинения Стеценко Виктор Викторович. В феврале 2014г. свидетель Стеценко работал старшим оперуполномоченным уголовного розыска в Киевском районном отделе милиции г.Симферополя.

Никаких признаков преступлений свидетель не видел. Ахтема Чийгоза в этот день не видел, о его действиях накануне и 26 февраля 2014 года ничего сообщить не смог.

Далее состоялся допрос потерпевшего Худоносова Виктора Михайловича. Худоносов в тот день пострадал от сдавливания и был госпитализирован в больницу, где ему диагностировали перелом ребер. Ахтема Чийгоза не видел, ничего о его действиях сообщить не смог.

После обеденного перерыва был допрошен второй за этот день свидетель обвинения. Им оказался первый заместитель управляющего делами Верховного Совета Колесников Андрей Викторович. В феврале 2014 года он работал заместителем управляющего делами Верховного Совета АРК. Ахтема Чийгоза свидетель Колесников видел, но ничего о его действиях сообщить не смог.

По его словам, во дворе происходила давка и возникали драки. В какой-то момент митингующие выломали глухую дверь справа от главного входа и проникли внутрь здания. Часть митингующих с флагом зеленого цвета ворвалась в фойе на первом этаже, где заняли центральную лестницу и, как он утверждает, угрожали свидетелю и его начальнице. Спустя некоторое время к ним подошел Рефат Чубаров и они покинули здание.

Третьим свидетелем обвинения оказался Филь Николай Анатольевич. В момент событий оперуполномоченный по делам несовершеннолетних Киевского районного отдела милиции г.Симферополя. Он сообщил, 26 февраля Чийгоза не видел, ничего о его действиях сообщить не смог.

Как сообщалось, во время заседания суда Ахтем Чийгоз заявил отвод судье.

Следующее заседание состоится во вторник в 9:30.

Как известно, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014.

20 июля 2016 оккупационный Киевский райсуд Симферополя разделил дело "26 февраля". Теперь Чийгоза судят отдельно от других обвиняемых - Али Асанова и Мустафы Дегерменджы. Им грозит тюрьма за организацию митинга у стен Верховной Рады Крыма 26 февраля.

Чийгозу, как главному обвиняемому, могут присудить 10 лет лишения свободы.

Вину в этом деле оккупационные власти полуострова возлагает исключительно на крымских татар. Потерпевшими названы представители так называемой "крымской самообороны".

Темы: Крым Меджлис крымские татары
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