Правозащитники призывают не допустить РФ в Совет ООН по правам человека

Более 80 благотворительных и правозащитных организаций призвали страны ООН не допустить Россию в Совет ООН по правам человека.

Об этом сообщает DW.com.

Основанием они называют военную операцию в Сирии, в результате которой погибло много гражданских. Среди подписантов обращения - Human Rights Watch, CARE International и Refugees International.

В эту пятницу, 28 октября, Россия, Венгрия и Хорватия будут бороться за два восточноевропейских места в Совете по правам человека. Этот Совет рассматривает вопросы нарушения прав человека в разных уголках мира.

По мнению правозащитников, страны-члены ООН должны "всерьез задуматься, делает ли роль России в Сирии (...) ее компетентной для работы в главной межправительственной инстанции ООН в области прав человека".

Напомним, что Россия поддерживает режим Башара Асада в Сирии в том числе с помощью авиации. В ходе наступления проправительственных войск на контролируемые повстанцами районы Алеппо русский и сирийская авиация уничтожили около 20 медицинских учреждений.

По данным экспертов, жертвами авиаударов России в Сирии за первый год участия РФ в войне стали 3600 мирных жителей.

На экстренном заседании Совбеза ООН в начале октября РФ заблокировала резолюцию Франции о введении режима прекращения огня в сирийском Алеппо.