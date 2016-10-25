В результате атаки террористов в Пакистане погибло свыше 60 человек

В результате нападения группы террористов на полицейскую академию в пакистанском городе Кветта убиты свыше 60 новобранцев и еще 122 получили ранения.

Об этом со ссылкой на телеканал SAMAA, сообщает liga.net.

По данным источников телеканала, в общежитии академии, куда проникла группа из пяти-шести террористов, могли находиться от 250 до 500 новобранцев. Между полицией и террористами до сих пор идет стрельба.

Глава правительства провинции Белуджистан Наваб Санаулла Зехри призвал полицию и пограничный корпус усилить свое присутствие в Кветте. В больницах города объявлено чрезвычайное положение.